Азаров: Новая церковь на Украине станет на сторону фашистов

Москва, 4 ноября. Бывший глава правительства Украины заявил, что новая церковь на Украине станет на сторону националистов и фашистов. Соответствующую запись он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Азаров обратил внимание подписчиков на одну из икон в храме неканонической церкви Киевского патриархата. Сюжет изображения далек от религиозной тематики. В частности, бывший Госдеп США Виктория Нуланд раздает печально известные печеньки на Майдане. А украинский воин атакует двуглавого орла — государственный символ России.

«Что Вы видите? Может, на ней изображены святые? А вот и нет. Она уже традиционно пропитана злобой, русофобией, ненавистью и агрессией», — отмечает Азаров.

Экс-премьер добавил, что новая украинская церковь на деле не будет связана с религией, а станет на службу наиболее радикальным слоям украинского населения.

«Она будет «нашпигована» националистической идеологией и встанет на сторону оголтелых националистов и откровенных фашистов», — убежден Азаров.

В завершении бывший глава правительства Украины снова выразил недоумение в связи с тем, что подобная структура может обрести статус канонической.

Накануне Константинополь отозвал собственный акт 330-летенй давности, в силу которого Украина является канонической территорией Русской православной церкви. Фанар заявил, что именно Константинопольская церковь является для Украины материнской. Этим же решением была снята анафема с главы раскольнической церкви Киевского патриархата Филарета.

В РПЦ указали на грубое нарушение Варфоломеем церковных канонов. Евхаристическое общение между РПЦ и Константинополем прервано.

Следует отметить, что ликование украинских раскольников оказалось преждевременным. Накануне Варфоломей заявил о непризнании УПЦ КП и УАПЦ — двух самых многочисленных не канонических структур православных структур на Украине. Кроме того, у руководства УПЦ КП и УАПЦ категорически не совпадает видение их роли в будущей «единой» церкви.

Ранее Газета.ru сообщала о встрече Петра Порошенко с Варфоломеем в Стамбуле.