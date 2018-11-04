Порошенко пытается продать Эрдогану шкуру неубитого медведя — Пушков

Москва, 4 ноября. Сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Украины Петр Порошенко приглашает Турцию принять участие в миссии, «которой нет».

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Twitter отреагировал на итоги встречи президента Украины Петра Порошенко с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоялась накануне в Стамбуле.

В ходе встречи, которая продлилась немногим более часа, Порошенко предложил Эрдогану отправить турецких миротворцев в Донбасс в рамках миссии, которая, якобы, проводится по «мандату ООН». «Странность» этого предложения состоит в том, что для проведения миротворческой миссии в Донбассе нужно соответствующее решение Совета безопасности Организации объединенных наций, которое на данный момент отсутствует.

«Порошенко пытается продать Эрдогану шкуру неубитого медведя: никакого мандата СБ ООН на миротворческую миссию в Донбассе, о котором он толкует, не существует. И Россию ему не обойти. А звать Турцию принять участие в миссии, которой нет и формат которой не определён, беспредметно», — комментирует данный факт Алексей Пушков.

С позицией Пушкова согласны и пользователи Сети.

«Что касается Порошенко-Эрдоган, это не более чем пиар ход. При выборе Украина-Россия, Турция выберет Россию. Это ясно как божий день. А заявлять можно, «лить в уши», все что угодно», — пишет в комментариях к записи @gilevdmv.

Напомним, Порошенко прибыл в Турцию с двухдневным визитом. По его итогам стороны до конца текущего года планируют подписать соглашение о создании зоны свободной торговли.

По итогам совместной конференции с президентом Украины Реджеп Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Париже, где лидеры государств соберутся 10-11 ноября, чтобы отметить 100-летие с момента окончания Первой мировой войны.