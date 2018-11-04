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Эксперты назвали самые бюджетные и популярные курорты у Черного моря

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Эксперты назвали самые бюджетные и популярные курорты у Черного моря

Москва, 4 ноября. Специалисты в сфере туризма назвали самые популярные и бюджетные курорты у Черного моря по состоянию на ноябрь 2018 года.

Чаще всего россияне выбирают Ялту, Феодосию, Севастополь, Алушту, Евпаторию и Мисхор и некоторые другие крымские курорты. Пользуются популярностью и курорты Краснодарского края. На лидирующих позициях Туапсе, Сочи, Анапа и Красная поляна.

Феодосия, Судак и Николаевка возглавили рейтинг самых бюджетных вариантов отдыха. Сутки пребывания здесь в среднем обходятся отдыхающим в 1,3  — 1,9 тысяч рублей. Существенно более высокие цены специалисты зафиксировали в Ялте и Севастополе.

Самый экономный отдых на Кубани можно провести в Эйске. Здесь цены стартуют от тысячи рублей в сутки, передает ТАСС.

Ранее Газета.ru сообщала о том, какие курорты выбирают знаменитые россияне.

Автор: Сергей Свазовский
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