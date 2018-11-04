Российский День народного единства отметили в Нью-Йорке карнавалом

Нью-Йорк, 4 ноября. День народного единства России отметили зажигательным карнавалом в центре Нью-Йорка на площади Таймс-сквер.

Представители разных народов России, проживающие в Нью-Йорке, отметили День народного единства гуляньями на площади Таймс-сквер, расположенной в самом центре одного из крупнейших американских мегаполисов. Карнавал под названием «Мы вместе» был согласован с городскими властями. Акция проходит уже второй год подряд и привлекает не только выходцев из РФ, но и многочисленных туристов, для которых становится уникальной возможностью познакомиться с российскими национальными традициями, как говорится, из первых уст.

В этот день в самом центре Нью-Йорка звучали песни — «Валенки», «Катюша», «Калинка» и многие другие. Кроме того, участники карнавала организовали большой хоровод и сыграли в знакомый всем с детства «ручеек». Гости мегаполиса, приехавшие сюда из разных уголков планеты, снимали происходящее на видео, фотографировались и расспрашивали организаторов о том, какой праздник отмечается здесь в этот день.

«Я считаю очень правильной идею вашего праздника — когда близкие по духу и культуре люди объединяются, помогают друг другу, дружат, что позволяет переживать любые проблемы и ностальгию вдали от родины», — рассказал в интервью ТАСС Абдул, приехавший в Нью-Йорк из Туниса.

Один из организаторов карнавала, президент общества «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан сообщил, что народные гулянья «Мы вместе» пользуется большой популярностью у русскоязычных общин.

«Мы разные, но мы вместе, мы за границей, и тянемся к родному. Читаем наизусть Пушкина и Лермонтова, наши дети смотрят «Ну, Погоди!» и любят Чебурашку. Мы улыбаемся, услышав народную мелодию, едим макароны с хлебом и гоняем чаи с пряниками, варим манку и гречку. Многих из нас объединяет любовь к свой стране, гордость за её славную историю и свершения многих поколений наших предков», — пишут организаторы на странице карнавала в Facebook.

Игорь Кочан не исключает, что подобные акции в честь Дня народного единства России в дальнейшем могут быть организованы и в других американских городах, где проживают большие диаспоры соотечественников.

Напомним, День народного единства России отмечается сегодня, 4 ноября. Как сообщает «Газета.ру», одним из самых ярких моментов праздника станет акция «Россия — это мы», в ходе которой в Москве 450 волонтеров, встав в круг, развернут флаги всех 85 субъектов Российской Федерации.