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«Спешил жить»: коллеги Олега Лаврова рассказали о его жизни и смерти

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«Спешил жить»: коллеги Олега Лаврова рассказали о его жизни и смерти

Москва, 4 ноября. Коллеги актера и режиссера Кимрского театра драмы и комедии народного артиста России Олега Лаврова делятся впечатлениями о его жизни, творческом пути и смерти. Люди культуры и искусства отмечают необыкновенную жизненную энергию и многогранность таланта Лаврова.

«Это был очень творчески и разносторонне одаренный человек, много читающий, безумно любивший поэзию и сам прекрасно читавший стихи», — рассказывает народная артистка России Ирина Андрианова.

Она отметила, что творческие поиски Лаврова нередко вызывали удивление у коллег. Его работы «Блоха» и «День отдыха» надолго запомнились зрителю.

«Олег Алексеевич буквально спешил жить. Он очень любил свой город, еще больше любил театр и все свое личное время отдавал только ему», — передает kp.ru

Прощание с артистом пройдет пятого ноября с 10 до 12 часов в помещении Кимрского театра драмы и комедии. О смерти Олега Лаврова накануне сообщала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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