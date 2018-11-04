Мужчина вернулся домой через два месяца после своих похорон в Казахстане

Астана, 4 ноября. Мужчина вернулся домой через два месяца после своих похорон в городе Атырау в Казахстане.

В июне 2018 года он вышел из дома и долгое время не возвращался. Родственники не сразу подняли тревогу. Дело в том, что мужчина и раньше покидал свое жилище на длительный срок. Заявление было подано в правоохранительные органы уже в июле.

Вскоре в Атырау было найдено сильно разложившееся тело человека. Родственники мужчины не сумели его опознать. Однако генетическая экспертиза подтвердила личность погибшего с вероятностью более 99%.

«Родственники даже вернули государству пенсию, которую выплачивали мужчине, когда тот был в розыске», — пишет Sputnik Казахстан.

Однако спустя два месяца после похорон «покойник» неожиданно вернулся домой. Его родственники планируют обжаловать действия экспертов.

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