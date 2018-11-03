Генерал НАТО объяснил, что будет в случае войны с Россией

Вашингтон, 3 ноября. Глава Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс рассказал о том, что будет с европейскими странами-участницами альянса в случае войны с Россией. Его заявление опубликовано в журнале Defense News.

По словам генерала, военный блок не обладает достаточной мобильностью при передвижении войск. Брукс указал на серьезные проблемы в сфере логистики. Он полагает, что силы НАТО испытают трудности с поиском дорог, способных выдержать военную технику. Кроме того, ключевые порты далеко не всегда готовы к ремонту устаревших железнодорожных путей.

«У нас нет потенциала для конкуренции с великими державами, если у нас не будет сил обеспечения — поездов и судов снабжения, — которые нам необходимы для проведения операций такого масштаба», — полагает Брукс.

Военнослужащий назвал и другие факторы, негативно влияющие на мобильность НАТО. Он отметил, что для пересечения сухопутной или воздушной границы государства-участника альянса необходимо получить соответствующее разрешение. К тому же, данный вопрос частично относится к компетенции органов Европейского Союза, передает RT.

Ранее парламент Финляндии выразил опасения в связи с участием военнослужащих страны в совместных учениях с НАТО. В Хельсинки опасаются, что подобные действия приведут к утрате нейтрального статус государства.

«Уже нельзя говорить о том, что Финляндия лишь партнёр альянса. Эти учения — агрессивная демонстрация силы, часть политики доминирования США. Они неизбежно приведут к росту напряжённости на Севере», — заметил один из финских парламентариев.

В свою очередь, в Москве указали на антироссийскую направленность учений НАТО Trident Juncture 2018.

Также накануне министерство иностранных дел России заявило о невозможности нормального сотрудничества с НАТО в сложившихся условиях. В МИД РФ отметили, что инициатором прекращения сотрудничества выступило руководство военного блока.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства призвал вернуться к политике сдержанности. Об этом писала Газета.ru.