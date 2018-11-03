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Ракета-носитель «Союз-2.1Б» со спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк

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Ракета-носитель «Союз-2.1Б» со спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк

Плесецк, 3 ноября. Ракета-носитель «Союз-2.1Б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает министерство обороны Российский Федерации.

Уточняется, что запуск состоялся вечером 3 ноября в 23.17 по московскому времени. В российском военном ведомстве подчеркнули, что мероприятия, предшествовавшие старту, а также сам запуск прошли в штатном режиме.

Общее руководство процессом было поручено командующему космическими войсками, заместителю главнокомандующего ВКС РФ Александру Головко.

«Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя», — указано в заявлении.

RT добавляет, что нынешний запуск стал четвертым для ракеты-носителя «Союз-2.1Б» в нынешнем году.

 

Автор: Сергей Свазовский
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