Сирия: США приветствуют усилия России по доставке помощи в лагерь беженцев «Эр-Рукбан»

Вашингтон, 3 ноября. Соединенные Штаты Америки приветствуют усилия России по доставке гуманитарной помощи в лагерь для беженцев «Эр-Рукбан» в Сирийской Арабской Республике. Такое заявление сделал Государственный департамент США.

«Мы приветствуем сообщения о том, что ООН наконец-то смогла доставить гуманитарную помощь в «Эр-Рукбан»,

Кроме того, Вашингтон позитивно оценил роль Москвы в организации диалога с официальным Дамаском.

Следует отметить, что доставка гуманитарного конвоя Всемирной организации в лагерь для беженцев «Эр-Рукбан» накануне была сорвана по вине американской стороны. США не выполнили свои обязательства по обеспечению безопасности в районе Ат-Танфа. Таким образом, усилия России и правительства Сирии по доставке гуманитарной помощи нуждающимся людям в «Эр-Рукбане» были сорваны недобросовестными действиями США.