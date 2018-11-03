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Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали в Москве после инцидента в метро

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Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали в Москве после инцидента в метро

Москва, 3 ноября. Народную артистку Татьяну Васильеву госпитализировали в Институт Склифосовского с травмой головы после инцидента в столичном метрополитене. Об этом рассказала сама Васильева.

По словам актрисы, ей предстоят МРТ, КТ и другие необходимые исследования. Говоря о причинах травмы, Васильева посетовала на ненадлежащую работу метро.

«Я сейчас в Склифосовского. Будут делать мне МРТ, КТ и все такое. Надо осторожнее быть, потому что не предупреждают у нас в метро, что двери закрываются»,  — цитирует телеканал «360».

Накануне актер Алек Болдуин был задержан за драку в Нью-Йорке. Согласно предварительным данным, причиной инцидента стали разногласия его участников по поводу парковочного места на Манхеттене.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пожелал задержанному удачи. Об этом сообщает Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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