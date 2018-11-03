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Сирия: четверо военных САА погибли под обстрелом боевиков из Идлибской зоны деэскалации

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Сирия: четверо военных САА погибли под обстрелом боевиков из Идлибской зоны деэскалации

Дамаск, 3 ноября. Четверо военнослужащих сирийских правительственных войск погибли под обстрелом незаконных вооруженных формирований из Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Руководитель ЦПВС отметил, что боевики продолжают обстрелы в Идлибской зоне деэскалации, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня.

«В течение суток зафиксировано два обстрела населенных пунктов Деджадж… а также Абу-Дали… Погибло четверо и ранен один военнослужащий САР», — отметил генерал-лейтенант.

Савченко добавил, что на протяжении минувших суток сотрудники Центра примирения РФ не проводили гуманитарных акций.

Накануне ситуацию в Идлибе обсудили главы МИД России и Турции. Об этом писала RT.

Автор: Сергей Свазовский
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