Сирия: четверо военных САА погибли под обстрелом боевиков из Идлибской зоны деэскалации

Дамаск, 3 ноября. Четверо военнослужащих сирийских правительственных войск погибли под обстрелом незаконных вооруженных формирований из Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко.

#Сирия

Брифинг Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (3 ноября 2018 г.)https://t.co/WsPdI93rd5 pic.twitter.com/9JtxlA7JRp — Минобороны России (@mod_russia) November 3, 2018

Руководитель ЦПВС отметил, что боевики продолжают обстрелы в Идлибской зоне деэскалации, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня.

«В течение суток зафиксировано два обстрела населенных пунктов Деджадж… а также Абу-Дали… Погибло четверо и ранен один военнослужащий САР», — отметил генерал-лейтенант.

Савченко добавил, что на протяжении минувших суток сотрудники Центра примирения РФ не проводили гуманитарных акций.

Накануне ситуацию в Идлибе обсудили главы МИД России и Турции. Об этом писала RT.