Порошенко предложил Турции войти в состав миссии ООН в Донбассе

Стамбул, 3 ноября. Президент Украины Петр Порошенко предложил Турции войти в состав миротворческой миссии ООН в Донбассе, о введении которой ведутся переговоры на международном уровне. Соответствующее заявление глава Украины сделал в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Стамбуле.

Порошенко предложил турецкому лидеру активизировать диалог по созданию миротворческой миссии для урегулирования конфликта в Донбассе.

«Я предложил президенту Турции активизировать наш диалог в том числе и по поддержке решения о размещении миротворцев в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН», — сказал Порошенко.

Накануне стало известно о встрече Петра Порошенко с Реджепом Эрдоганом в Стамбуле. Газета.ru также сообщала, что президент Украины стал почетным доктором Стамбульского университета.