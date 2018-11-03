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Титул «Мисс Земля» получила студентка из Вьетнама

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Титул «Мисс Земля» получила студентка из Вьетнама

Манила, 3 ноября. Обладательницей титула «Мисс Земля 2018» стала 23-летняя представительница Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен. Конкурс состоялся в Маниле, его главная особенность заключается в том, что все участницы представляют экологические проекты.

Нгуен стала первой представительницей Вьетнама, которой удалось выиграть титул. Свою речь она посвятила проблемам экологии Меконга, крупнейшей реки Индокитая, отмечает портал Rappler.

Титул «Мисс Огонь» достался девушке из Мексики, а «Мисс Вода» — представительнице Колумбии. «Мисс Земля» — самый молодой из международных конкурсов красоты. 

Автор: Федор Веснин
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