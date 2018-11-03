Умер народный артист России Олег Лавров

Москва, 3 ноября. Народный артист России, режиссер и актер Олег Лавров умер в возрасте 70 лет. Об этом в субботу сообщили в Кимрском театре драмы и комедии, руководителем которого Лавров был в течение многих лет.

«Скорбим и приносим соболезнования родным и близким», — говорится в комментарии, опубликованном на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с артистом пройдет в театре в понедельник, похоронят Лаврова также в Кимрах. Как сообщил портал Tverigrad.ru, Лавров болел сахарным диабетом.

Наиболее известные режиссерские работы Лаврова — это «Вишневый сад», «Мольер» и «Блоха».