Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Умер народный артист России Олег Лавров

930
0 Оставить комментарий

Умер народный артист России Олег Лавров

Москва, 3 ноября. Народный артист России, режиссер и актер Олег Лавров умер в возрасте 70 лет. Об этом в субботу сообщили в Кимрском театре драмы и комедии, руководителем которого Лавров был в течение многих лет.

«Скорбим и приносим соболезнования родным и близким», — говорится в комментарии, опубликованном на странице театра в соцсети «ВКонтакте». 

Прощание с артистом пройдет в театре в понедельник, похоронят Лаврова также в Кимрах. Как сообщил портал Tverigrad.ru, Лавров болел сахарным диабетом.

Наиболее известные режиссерские работы Лаврова — это «Вишневый сад», «Мольер» и «Блоха».  

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.