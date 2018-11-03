Фантасмагорией назвал церковный историк соглашение Порошенко и Варфоломея

Москва, 3 ноября. Церковный историк Владислав Петрушко прокомментировал соглашение о сотрудничестве, заключенное Киевом и Константинопольским патриархатом.

По его словам, речь идет о невероятном «творчестве» в отношении канонического права и внутриправославных отношений, которое позволяет себе Константинополь. Петрушко отметил, что «происходит какой-то паноптикум».

«Константинопольская патриархия потеряла чувство реальности и перестала соотносить свои действия с исторической традицией и с канонами православной церкви», — приводит комментарий эксперта RT.

Петрушко подчеркнул, что то, как происходит предоставление автокефалии украинским раскольникам, — это фантасмагория.

«Это совершенно аномально. Но интерес Порошенко понятен. Накануне выборов он пытается повысить на этом свой рейтинг», — подытожил церковный историк.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал соглашение о сотрудничестве с патриархом Варфоломеем в Стамбуле. В РПЦ уже отреагировали на достигнутую договоренность.