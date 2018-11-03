Российский противолодочный самолет пролетел над кораблями НАТО

Москва, 3 ноября. Противолодочный самолет Морской авиации России Ту-142 пролетел на малой высоте над кораблями НАТО, принимавшими участие в учениях Trident Juncture.

В Сети опубликовано фото пролета Ту-142 над флагманом Шестого флота США командным кораблем Mount Whitney. Снимок с борта американского флагмана сделал корреспондент AFP Пьер-Анри Дейе.

Учения стран НАТО в эти дни проходят в Норвежском море. В министерстве обороны РФ уже прокомментировали панику, возникшую в западных СМИ. В оборонном ведомстве подчеркнули, что все полеты российской морской авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами.