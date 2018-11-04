Сирия итоги за сутки на 4 ноября 06.00: удары ВВС коалиции по Хаджину убили 17 гражданских, при взрыве в Ракке пострадали дети

Сирия, 4 ноября. Под огнем ВВС международной коалиции погибло 17 мирных жителей города Хаджин в Дейр-эз-Зоре, при взрыве в Ракке пострадало несколько детей, в Алеппо возобновились столкновения между «Тахрир аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили атаку радикалов в Хаме.

«Исламское государство»1: захватывает территории на северо-востоке Дейр-эз-Зора, атаковало позиции SDF в Ракке.

«Национальный фронт освобождения»: обстрелял позиции САА в Хаме.

«Джейш аль-Изза»: пыталась атаковать САА в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: возобновила бои с «Нур ад-Дин аз-Зенки» на западе Алеппо, атаковала САА в Хаме.

Курды: обстреливают жилые кварталы Хаджина.

Международная коалиция: нанесла удары по Хаджину, в результате чего погибло 17 мирных жителей.

Провинция Алеппо

Радикальные исламисты вновь нарушили режим прекращения огня и обстреляли расположения правительственных сил САР в районе административного центра провинции Алеппо. Об этом в начале дня сообщалось в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. В результате атаки погибло двое военнослужащих сирийской армии, еще около 13 бойцов получили ранения.

На трассе между населенными пунктами Дабик и Аршаф в северной части региона детонировало самодельное взрывное устройство, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@syrianpc). По сведениям автора публикации, в результате инцидента погибло четыре мирных жителя.

В западной части провинции снова были зафиксированы перестрелки между «Тахрир аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки», сообщило информационное агентство Al-Masdar News. Напомним, несколько дней назад радикальные исламисты заключили перемирие и обменялись пленными, однако сегодня бои возобновились.

Военный Telegram-канал (@nors2017) писал, что в район города Кобани прибыло подкрепление сил международной коалиции.

Местный источник сообщал в социальной сети Facebook (@dimashq.now), что инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) провели работы по ликвидации мин боевиков, оставшихся в районах Ар-Расума и Маскана.

Провинция Хомс

Местный источник передавал в Telegram (@C_Military1), что российские военнослужащие обеспечили доставку гуманитарной помощи от ООН в лагерь беженцев Рукбан, расположенный недалеко от американской военной базы «Ат-Танф».

Отмечалось, что в составе гуманитарной колонны было несколько грузовых автомобилей, бронетехника и автомобили обеспечения медицинской помощи. Гражданские получили продукты питания, предметы первой необходимости, а также лекарственные средства.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@RisboLensky), что артиллерия ВС Ирака вела обстрел укрытий «Исламского государства» на территории провинции Дейр-эз-Зор. Напомним, курдские военизированные отряды, под контролем которых находятся данные районы, передислоцируются к турецкой границе. Отступление Демократических сил Сирии (SDF) дает возможность террористам ИГИЛ1 продвигаться в регионе и захватывать новые позиции.

Одновременно с этим в течение суток было зафиксировано несколько случаев нападений ИГ1 на SDF. По сведениям Twitter-канала (@Step_Agency), радикальные исламисты атаковали курдский отряд в районе Аль-Джааби недалеко от Хаджина. Другой источник передавал в Twitter (@Terror_Monitor), что боевики ИГИЛ выпустили заявление, в соответствии с которым ими было захвачено несколько членов Демократических сил Сирии (SDF). Также Telegram-канал (@nors2017) сообщал, что в окрестностях деревни Дибан террористы убили командира SDF.

ВВС международной коалиции снова нанесли удары по предполагаемым укрытиям террористов «Исламского государства» Хаджине, писал местный источник в Telegram (@nors2017). По сведениям автора публикации, в результате авианалета сил возглавляемого США западного альянса погибло 17 мирных жителей региона, в том числе женщины и дети. Также Telegram-канал (@nors2017) сообщал, что кварталы Хаджина обстреливала артиллерия SDF.

Правительственные войска САР зачищают административный центр провинции Дейр-эз-Зор от мин, заложенных ранее боевиками ИГ. Об этом писал местный источник в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews).

Вечером один из источников сообщал в своем микроблоге в Twitter (@Step_Agency), что к Абу Кемалю прибыло подкрепление проправительственных сил.

Провинция Ракка

На окраине административного центра провинции Ракка детонировало самодельное взрывное устройство, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Mohamadothman1o). По сведениям автора публикации, в результате инцидента пострадало несколько детей.

Подконтрольное ИГИЛ информационное агентство «Аль-Амак» заявляло, что террористы атаковали позиции Демократических сил Сирии (SDF) в населенном пункте Ат-Табка. Данное сообщение опубликовал военный Twitter-канал (@RisboLensky).

Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@Ozkok_), что в регионе обостряется конфликт между Демократическими силами Сирии (SDF) и населением. Жители провинции выходят на митинги против притеснений со стороны курдских радикалов. Причиной противостояния являются непрекращающиеся массовые аресты гражданских с целью принудительного зачисления в «демократические силы».

Провинция Хама

На севере провинции Хама не прекращались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Тахрир аш-Шам». Местный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@syrianpc), что в ответ на очередной провокационный обстрел расположений правительственных сил САР джихадистами САА открыла огонь по позициям боевиков подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 формирования в окрестностях города Аль-Латамина.

Члены радикального формирования «Джейш аль-Изза» роют сеть тоннелей на севере региона, передавал военный источник на своей странице в Twitter (@ELEGUARDIAN). Подземные ходы используются террористами в качестве хранилищ оружия и боеприпасов. В середине дня информагентство SANA сообщило, что боевики группировки пытались атаковать расположения САА в этой части Хамы. Войска Башара Асада отбили нападение исламистов.

Также позиции армии Башара Асада на северо-западе региона подверглись обстрелу со стороны коалиции «Национальный фронт освобождения», писал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV). В ответ САА открыла огонь по укрепрайонам джихадистов недалеко от Мурека.

Ирак

Местный источник передавал в Telegram (@nors2017), что в городе Мосул, на территории которого в настоящее время идет операция против «спящих ячеек» «Исламского государства», не работает ни одна больница. В критических ситуациях мирные жители вынуждены добираться до соседних населенных пунктов. Ранее к западу от Мосула детонировало самодельное взрывное устройство, заложенное радикалами ИГ. В результате происшествия погиб солдат иракской армии, еще восемь челок получили ранения. Об инциденте сообщало информационное агентство Iraqi News.

В населенном пункте Туз-Хурмату на востоке провинции Салах эд-Дин взорвался склад боеприпасов правительственных сил Ирака, передавало информационное агентство Iraqi News. В результате инцидента погибло два бойца «Хашд аш-Шааби», и еще 31 человек получил тяжелые ранения.

Военнослужащие иракской армии и члены народного ополчения продолжили вести обстрел позиций террористов «Исламского государства» на территории сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Напомним, курдские боевики, под контролем которых находятся данные районы, передислоцируются на север страны, что дает ИГ возможность занять новые позиции вдоль иракской границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)