Сирия новости 3 ноября 22.30: столкновения между радикалами возобновились в Алеппо, в Ракке обостряется конфликт между курдами и местным населением

Сирия, 3 ноября. Столкновения между «Тахрир аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки» вновь зафиксированы на западе Алеппо, в Ракке обостряется конфликт между курдами и местным населением, при взрыве в Ираке погибло два и пострадал 31 человек. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают укрытия ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: возобновила бои с «Нур ад-Дин аз-Зенки» на западе Алеппо.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по Хаджину.

Курды: обстреливают жилые кварталы Хаджина.

Провинция Алеппо

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@Syrianzo), что на одном из контрольно-пропускных пунктов боевиков на севере провинции Алеппо радикальные исламисты ограбили мирных жителей региона.

В западной части провинции снова зафиксированы перестрелки между «Тахрир аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки», сообщает информационное агентство Al-Masdar News. Напомним, несколько дней назад радикальные исламисты заключили перемирие и обменялись пленными, однако сегодня бои возобновились.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции продолжают наносить удары по жилым районам города Хаджин, передает Telegram-канал (@nors2017). Ранее под огнем возглавляемого США альянса погибло 17 мирных жителей населенного пункта. Одновременно с этим кварталы поселения обстреливаются Демократическими силами Сирии (SDF).

Также военный источник передает в Telegram (@nors2017), что позиции террористов «Исламского государства»1 недалеко от Хаджина атакует сирийская армия.

Один из источников сообщает в своем микроблоге в Twitter (@Step_Agency), что к Абу Кемалю прибыло подкрепление проправительственных сил.

Провинция Ракка

Местный источник в провинции Ракка передает на своей странице в социальной сети Twitter (@Ozkok_), что в регионе обостряется конфликт между Демократическими силами Сирии (SDF) и населением. Жители провинции выходят на митинги против притеснений со стороны курдских радикалов.

Ранее сообщалось, что члены местного ополчения напали на контрольно-пропускной пункт SDF и нейтрализовали несколько боевиков.

Причиной противостояния являются непрекращающиеся массовые аресты мирного населения с целью принудительного зачисления задержанных в «демократические силы».

Ирак

В населенном пункте Туз-Хурмату на востоке провинции Салах эд-Дин взорвался склад боеприпасов правительственных сил Ирака, передает информационное агентство Iraqi News. В результате инцидента погибло два бойца «Хашд аш-Шааби», и еще 31 человек получил тяжелые ранения.

Военнослужащие иракской армии и члены народного ополчения продолжают вести обстрел позиций террористов «Исламского государства» на территории сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Напомним, курдские боевики, под контролем которых находятся данные районы, передислоцируются на север страны, что дает ИГ возможность занять новые позиции вдоль иракской границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)