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Собьет все, что летит: новая ракета российских С-400 изменит правила военных конфликтов

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Собьет все, что летит: новая ракета российских С-400 изменит правила военных конфликтов

Москва, 3 ноября. Эксперты издания Strategic Culture высоко оценили характеристики новой ракеты, созданной для российского комплекса С-400. По их мнению она собьет все, что летит.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», который и так имеет репутацию одного из лучших в мире по всем техническим показателям, получив на вооружение ракету 40Н6, изменит правила игры в военных конфликтах. Дальнобойная ракета, оснащенная аэродинамическими ребрами, способна уничтожить любую воздушную цель, в том числе и гиперзвуковые ракеты.

Отметим, в течение 9 лет современными ракетами 40Н6 планируется оснастить все батальоны С-400.      

Автор: Федор Веснин
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