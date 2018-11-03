Сирия: коалиция во главе с США нанесла удар по Хаджину, есть жертвы

Хаджин, 3 ноября. Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по городу Хаджин в провинции Дейр эз-Зор. Как сообщило сирийское новостное агентство SANA, в результате удара погибли 15 мирных жителей.

Агентство распространило информацию об авиаударе коалиции во главе с США со ссылкой на источники в городе.

«15 мирных жителей погибли в результате агрессии авиации международной коалиции по городу Хаджин в юго-восточной провинции Дейр-эз-Зор», — сообщило SANA.

По данным сирийского государственного телеканала Ikhbariya, большинство погибших при авиаударе коалиции — женщины и дети.

Отметим, боевые самолеты коалиции уже не раз наносили авиаудары по Хаджину: так, ранее стало известно, что 13 и 29 октября самолеты коалиции сбросили на Хаджин заряды с белым фосфором, применение которого запрещено международными конвенциями.

Ранее сообщалось, что террористы «Исламского государства»1 (запрещено в России), воспользовавшись песчаной бурей, совершили удачное нападение на передовые посты курдских сил, поддерживаемых США. По имеющимся данным, в результате нападения ИГ1 некоторые курдские отряды бежали

1 Организация запрещена на территории РФ.