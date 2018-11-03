Хельсинки, 3 ноября. Российская фигуристка Алина Загитова победила на третьем этапе Гран-при в Хельсинки.

По итогам двух прокатов 16-летняя россиянка набрала 215,29 балла. Второе место заняла еще одна представительница РФ Станислава Константинова, выступление которой судьи оценили в 197,57 балла. Третье место у спортсменки из Японии Каори Сакамото, незначительно отставшей от Константиновой.

В соревнованиях пар равных не было Наталье Забияко и Александру Энберту.