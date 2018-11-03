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Порошенко уличили в новой попытке переписать историю

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Порошенко уличили в новой попытке переписать историю

Москва, 3 ноября. Заявление президента Украины Петра Порошенко о жестокости войск российского императора Петра Первого не соответствует действительности. Об этом рассказал публицист Александр Широкорад, который уличил Порошенко в попытке переписать историю. 

Он напомнил украинскому президенту о признаваемой учеными версии событий 1708 года, когда российская армия уничтожила силы гетмана Ивана Мазепы, перешедшего на сторону шведского короля в Северной войне. Порошенко ранее назвал удар войск Российской империи, которыми руководил Александр Меншиков, по городу Батурину примером «нечеловеческой жестокости». 

«Меншикову некогда было кого-то казнить. Русские драгуны, по сути, бежали обратно. При этом медные пушки Мазепы они забрали с собой, а все чугунные пушки, тяжелые, утопили. Так где у них было время устраивать какие-то дикие казни», — отметил историк в эфире канала РЕН ТВ.

По словам Широкорада, известно, что разбившие Мазепу войска очень спешили присоединиться к другой части русской армии, противостоявшей силам шведов.

Эксперт подчеркнул, что новая попытка президента Украины Петра Порошенко переписать историю не вызывает удивления, ведь киевские власти давно ступили на этот путь. 

Автор: Федор Веснин
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