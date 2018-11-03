В Московском патриархате назвали Варфоломея исполнителем заказа по расчленению РПЦ

Москва, 3 ноября. Константинопольский патриарх Варфоломей выполняет заказ из-за океана с целью расчленить Русскую православную церковь. При этом соглашение Варфоломея с президентом Украины Петром Порошенко носит исключительно политический характер и не имеет ничего общего с церковными канонами, об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион​​​.

«Последние шаги и решения патриарха Варфоломея, включая подписание сегодняшнего соглашения, лежат вне канонического поля, а находятся исключительно в политической плоскости», — заявил митрополит.

По словам митрополита, Варфоломей сделал еще один шаг на пути к противопоставлению себя мировому православию. Варфоломей своим решением дискредитировал Константинополь как координирующий центр православия.

«Патриарх Варфоломей спешит выполнить этот заказ, пока не изменилась политическая конъюнктура и пока у власти в Украине находится нынешний президент», — считает представитель РПЦ.

Митрополит отметил, что для Порошенко «чаемый томос» является последней надеждой сохранить за собой пост президента Украины.

Напомним, президент Украины и Константинопольский патриарх подписали соглашение о сотрудничестве. Договоренность между церковью и политической властью не имеет политической и канонической силы.

Константинополь намерен предоставить раскольнической структуре на Украине автокефалию. Такое решение в РПЦ назвали неканоническим, а Варфоломея обвинили в раскольничестве. Синод РПЦ заявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом.