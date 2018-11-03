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В Минобороны объяснили появление российских Ту-142 над Норвежским морем

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В Минобороны объяснили появление российских Ту-142 над Норвежским морем

Москва, 3 ноября. В Минобороны РФ сообщили, что два противолодочных самолета Ту-142 в пятницу совершили плановый полет над нейтральными водами Норвежского моря. Самолеты находились в воздухе более 12 часов, после чего совершили посадку на аэродроме в Вологодской области. 

«Все полеты самолетов морской авиации ВМФ России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», — говорится в комментарии департамента информации российского оборонного ведомства.

Напомним, ранее европейские СМИ сообщили, что Ту-142 на малой высоте пролетел над кораблями НАТО, участвующими в учениях Trident Juncturе в Норвегии. Появление российского самолета вызвало настоящий переполох на учениях НАТО.   

Автор: Федор Веснин
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