В Минобороны объяснили появление российских Ту-142 над Норвежским морем
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Москва, 3 ноября. В Минобороны РФ сообщили, что два противолодочных самолета Ту-142 в пятницу совершили плановый полет над нейтральными водами Норвежского моря. Самолеты находились в воздухе более 12 часов, после чего совершили посадку на аэродроме в Вологодской области.
«Все полеты самолетов морской авиации ВМФ России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», — говорится в комментарии департамента информации российского оборонного ведомства.
Напомним, ранее европейские СМИ сообщили, что Ту-142 на малой высоте пролетел над кораблями НАТО, участвующими в учениях Trident Juncturе в Норвегии. Появление российского самолета вызвало настоящий переполох на учениях НАТО.