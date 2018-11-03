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Эрдоган намерен встретиться с Путиным и Трампом в Париже

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Эрдоган намерен встретиться с Путиным и Трампом в Париже

Анкара, 3 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается встретиться с главами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во Франции. В ноябре российский лидер и американский президент проведут переговоры в Париже.

«Будет возможность встретиться с глазу на глаз [c Трампом] и обсудить различные темы. В таком же формате можно будет поговорить и с Путиным», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

Напомним, президент России Владимир Путин встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом 11 ноября. В этот день в Париже будут проходить торжественные мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

Президент США ранее признался, что пока не очень представляет, о чем именно будет говорить с российским лидером.

Автор: Федор Веснин
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