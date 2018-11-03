В УПЦ объяснили, почему соглашение Порошенко и Варфоломея не имеет силы

Киев, 3 ноября. Подписанное президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем соглашение о сотрудничестве с точки зрения церковных канонов не имеет никакого значения, об этом заявил глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент.

«Это соглашение свидетельствует о том, что между ними нет никакого доверия», — заявил Климент.

По словам представителя УПЦ, Порошенко и Варфоломей, несмотря на публичные заявления, друг другу не доверяют, поэтому стремятся заверить договоренности подписями.

«Этот документ не имеет никакого значения с точки зрения церковных канонов и с точки зрения светского права», — сказал глава архиепископ.

Напомним, ранее Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве между Киевом и Вселенским патриархатом​​​. При этом текст соглашения ни одна сторона не опубликовала.

Константинопольский патриархат принял решение предоставить раскольнической структуре на Украине автокефалию. В РПЦ такое решение назвали неканоническим и обвинили Варфоломея в раскольничестве. В Московском патриархате считают, что решение Константинополя продиктовано исключительно политической выгодой и не имеет ничего общего с церковными канонами.

Митрополит Иларион обвинил Варфоломея в исполнении западного заказа по расчленению РПЦ. Варфоломей своим решением дискредитировал Константинополь как координирующий центр православия, считают в РПЦ. Также митрополит отметил, что для Порошенко «чаемый томос» является последний надеждой сохранить за собой пост президента Украины.