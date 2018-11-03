«Динамо» и ЦСКА поделили очки в 13-м туре РПЛ

Москва, 3 ноября. Столичные футбольные клубы «Динамо» и ЦСКА завершили нулевой ничьей поединок 13-го тура РПЛ. Игра состоялась на стадионе «Арена Химки», команды создали немало опасных моментов у ворот друг друга, однако разделили очки.

В результате, «Динамо» теперь имеет 15 баллов и занимает 10-ю строчку в таблице чемпионата России, у ЦСКА на 5 очков больше, подопечные Виктора Гончаренко идут на 5-м месте.

Напомним, ранее в субботу «Локомотив» оказался сильнее «Арсенала» 3:1.