Совместные учения крейсера «Петр Великий» и авиации РФ начались в Баренцевом море

Москва, 3 ноября. Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» принимает участие в совместных боевых учениях с военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны РФ, об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

«В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море экипаж крейсера приступил к отработке учебно-боевых задач во взаимодействии с самолетами и вертолетами армии ВВС и ПВО», — говорится в сообщении пресс-службы.

Во время выхода из Североморска – главной базы Северного флота – корабельная тральная группа в составе тральщиков «Котельнич» и «Коломна» выполнили противоминное обеспечение крейсера.

На первом этапе учений военные проверили работу радиотехнических средств, целью которых является обнаружение и сопровождение воздушных объектов. Роль воздушной цели выполнял противолодочный самолет Ил-38.

Затем военные Северного флота вместе с экипажами палубных вертолетов Ка-27 отработали обнаружение подводных лодок условного противника и прием вертолетов на борт крейсера.