Россияне в эфире программы ФАН определились, как «сорвать выборы в США»

Американские СМИ могут по праву заявить, что «россияне определились, как будут вмешиваться в промежуточные выборы в США». Во всяком случае, в последнем выпуске программы «Не валяй дурака, Америка» на Радио «Комсомольская правда» (совместный проект «Комсомолки» и Федерального агентства новостей) один из вопросов для слушателей звучал так: «Каким образом мы можем вмешаться в американские выборы?»

Понятно, что задан он был в юмористическом ключе — программа, построенная вокруг новостей ленты информационного агентства USA Really, уже давно сравнивается экспертами с юморесками в стиле Михаила Задорнова: в ней обсуждаются самые казусные новости из жизни США. В том числе связанные с политикой.

Разумеется, ведущие программы Мария Берк и Александр Малькевич не могли пройти мимо блока новостей об очередных «попытках российского вмешательства в выборы США» (о чем все последние недели трубят американские СМИ).

После довольного большого «совещания» со слушателями был составлен топ-5 способов:

В день выборов сделать вирусную рассылку: «From Russia with love». Пустить слух, что через две недели будет зомби-апокалипсис. Диана Шурыгина подает в суд на Дональда Трампа за домогательства. Некая общественная организация купит и будет раздавать американцам магнитики с Кремлем, предварительно окропив их святой водой. Необходимо поднять волну за избирательные права коренных американцев, то есть североамериканских индейцев — и заставить пересчитать «в их пользу» все бюллетени на «спорных территориях».

При обсуждении Хэллоуина слушателям было предложено ответить на вопрос: «Какой костюм вы бы посоветовали надеть Дональду Трампу?». Вариантов было много: орлан, утыканный стрелами и склевывающий оливки из банки, человек-ракета с большой красной кнопкой на лбу, рыжий кот, разбойник из клипа Little Big – Skibidi, Дракула, пингвин, Усама бен Ладен и т. д.

За необычные варианты костюма для Трампа на Хэллоуин Юрий Хлуднев из Севастополя получил фирменный «блокнот трамписта», Мария Минимулина из Саратова — фигурку Трампа, Лидия Печкина из деревни Курово Московской области — фирменную футболку.

Специальным призом эфира стала поздравительная открытка от Трампа: когда ее открываешь, воспроизводится аудио — президент США поздравляет тебя с днем рождения. Ведущие решили подарить ее тому имениннику ноября, кто дозвонится первым. Им оказался Игорь Руденко из Липецка. К тому же Игорь предложил интересный вариант костюма для Трампа — парадная форма сотрудника ГРУ.

Успехом пользовался еще один опрос: «Вы — руководитель крупной американской компании. За что бы вы уволили сотрудника с работы?».

Руководитель проекта USA Really Александр Малькевич решил продолжить эту тему и провел интернет-конкурс в своем канале в Telegram. Участие в опросе приняли более 500 человек.

47% участников проголосовали за вариант «Восемь лет назад опубликовал твит, в котором пошутил про цвет кожи своего однокурсника»;

20% — «На прошлой неделе его видели на митинге за Трампа»;

16% — «На отдых тратит на 5 минут больше положенного времени»;

15% — «Ему не нравится флаг ЛГБТ».

Были и оригинальные ответы, за которые читатели/слушатели получали особые призы (в т. ч. фирменную открывашку с лицом президента США).

Пользователь Telegram Егор предложил вариант «Уволить просто необходимо за то, что сотрудник белый христианин, гетеросексуал, женат, отец трех детей-подростков, дети идентифицируют себя согласно половым признакам, — и мало того, сотрудник не имеет лишнего веса, так еще и похоже, что у него прабабушка в 1917 эмигрировала из России».

@Marinaav21: «Уволила бы начальника подразделения за то, что у него нет в отделе всего набора: негра, мексиканца, китайца, индейца и американца». Andrey Zelenkov: «Отверг предложение сходить на свидание с Сарой из HR отдела, т. к. она год назад была Джейсоном».

«Хочу отметить, что программа набирает популярность: аудитория увеличивается, у нас появились постоянные слушатели. Получаем «открытки» из всех городов России — радиослушатели отправляют фото с полученными от нас подарками, а также делятся положительными отзывами», — рассказал корреспонденту РИА ФАН Александр Малькевич.

На фото — постоянные слушатели программы Талгат Фатхудинов из Москвы (с настоящей американской арахисовой пастой в руках) и Павел Харько из города Находки Приморского края.

Программа выходит по понедельникам в 12.05, но россиян не смущает, что ее приходится слушать в дневное время.

«Передача очень интересная, живая, слушаю ее регулярно несмотря на то, что в это время нахожусь на работе», — поделился Александр Егоров из города Ртыщево Саратовской области.

Следующий эфир проекта «Не валяй дурака, Америка» слушайте и смотрите 12 ноября в 12.05 на Радио «Комсомольская правда». В ближайший понедельник, 5 ноября, программы не будет, так как это выходной день.

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