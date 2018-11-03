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Названа причина крушения Миг-29М в Египте

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Названа причина крушения Миг-29М в Египте

Каир, 3 ноября. В армии Египта назвали причину аварии самолета МиГ-29М, потерпевшего крушение ранее в субботу. По уточненным данным, истребитель упал из-за проблем в системе управления.

В комментарии ВС Египта в Facebook говорится о «неисправности в элементах управления». Самолет, напомним, совершал тренировочный полет, пилот МиГ-29М успел катапультироваться.

Об аварии произведенного в России истребителя стало известно ранее 3 ноября. Специалисты из РФ, как сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации, отправятся в Египет, чтобы принять участие в расследовании причин произошедшего.

Автор: Федор Веснин
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