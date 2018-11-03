В Киеве поняли, что визит Меркель был важным сигналом Украине

Киев, 3 ноября. Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киев явился сигналом украинским властям, ведь в ЕС сильно обеспокоены тем, какая обстановка складывается в стране в преддверии президентских выборов. Так считает украинский политолог Ростислав Ищенко.

По его мнению, Меркель посещала Киев, чтобы призвать украинскую элиту стабилизировать обстановку в стране. Ищенко уверен, что в ЕС видят, как политические силы на Украине предпринимают опасные меры, чтобы заработать поддержку электората. Эксперт считает, что украинские политики готовы идти до конца, чтобы не утратить того положения, которое у них есть сейчас.

Кроме того, Ищенко напомнил, что Украина — это та страна, где проблемы решают силой. Ситуацию усугубляет тот факт, что оружие находится в том числе и в руках членов военизированных объединений, едва ли подчиняющихся Киеву. В результате, власти боятся, что рано или поздно это оружие будет использовано.

Такое положение дел чрезвычайно нервирует ЕС, который уже устал от проблем Украины, подчеркнул Ищенко в интервью изданию «Украина.ру».

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее побывала с визитом на Украине. Она, в частности, сделала несколько резонансных заявлений относительно украинской ГТС. Меркель пообещала, что транзит российского газа через Украину сохранится, в компании «Нафтогаз», впрочем, ей совсем не верят.