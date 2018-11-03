Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Посол РФ: Россия приложит все силы для привлечения талантливых ученых со всего мира

30
0 Оставить комментарий

Посол РФ: Россия приложит все силы для привлечения талантливых ученых со всего мира

Вашингтон, 3 ноября. Россия открыта для обмена научными знаниями и приложит все усилия для того, чтобы в страну приезжали талантливые ученые со всего мира, об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в ходе выступления на конференции Российско-американской ассоциации ученых.

«Россия открыта для обмена знаниями, опытом, совместного научного поиска. Мы приложим все силы, чтобы к нам приезжали талантливые люди со всего мира», — сказал посол РФ в США.

Также Антонов добавил, что Россия намерена опираться на отечественные силы и традиции и полагаться на интеллектуальные достижения российских ученых, проживающих как на территории страны, так и за рубежом.

Дипломат отметил, что Россия прилагает усилия для того, чтобы талантливые ученые могли успешно работать в российских университетах и научных центрах. Для этого уделяется большое внимание стимулированию исследований и созданию условий для научных открытий. Успешно показала себя программа мегагрантов для российских ученых, благодаря которым с 2010 года были открыты около 200 научных лабораторий.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.