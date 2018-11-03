Афганский военный убил американского солдата‍ в Кабуле

Кабул, 3 ноября. В столице Афганистана военнослужащий сил обороны и безопасности страны атаковал американских солдат. По информации Reuters, один военнослужащий из США погиб, другой был сильно ранен.

Инцидент произошел в Кабуле, открывшего огонь афганца ликвидировали сослуживцы. Почему именно он атаковал американцев, пока не сообщается. Напомним, согласно информации из открытых источников, на территории Афганистана находятся более 15,5 тысячи военных из США.

Как неоднократно отмечали в МИД РФ, американский контингент находится в Афганистане, чтобы Вашингтону было проще влиять на соседние государства, в числе которых Иран и Китай.