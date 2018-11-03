Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Афганский военный убил американского солдата‍ в Кабуле

43
0 Оставить комментарий

Афганский военный убил американского солдата‍ в Кабуле

Кабул, 3 ноября. В столице Афганистана военнослужащий сил обороны и безопасности страны атаковал американских солдат. По информации Reuters, один военнослужащий из США погиб, другой был сильно ранен.

Инцидент произошел в Кабуле, открывшего огонь афганца ликвидировали сослуживцы. Почему именно он атаковал американцев, пока не сообщается. Напомним, согласно информации из открытых источников, на территории Афганистана находятся более 15,5 тысячи военных из США.

Как неоднократно отмечали в МИД РФ, американский контингент находится в Афганистане, чтобы Вашингтону было проще влиять на соседние государства, в числе которых Иран и Китай.  

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.