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Политика

Латвия сообщила о российском военном корабле у границы республики

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Латвия сообщила о российском военном корабле у границы республики

Рига, 3 ноября. Национальные вооруженные силы Латвии выступили с заявлением о том, что в прошлую субботу у границы республики был замечен российский военный корабль.

Согласно заявлению НВС в Twitter, в латвийской экономической зоне в 13 морских милях от территориальных вод Латвии ВМС страны зафиксировали российский корабль поддержки подводной лодки «СС-750» класса «Каштан».

Отметим, что руководство Латвии не раз заявляло о том, что российские корабли и самолеты находятся вблизи границ республики. По данным Минобороны Латвии, в 2016 году российские корабли и самолеты 209 раз приближались к границам страны.

В Москве отмечают, что все перемещения российских военных осуществляются в соответствии с международным правом и не нарушают границы Латвии.

Автор: Софья Куликова
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