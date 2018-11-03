Пожилая француженка «от скуки» украла около тысячи игрушек

Париж, 3 ноября. Французская полиция задержала пожилую парижанку, которая совершила более 700 краж в магазинах игрушек.

«72-летняя парижанка, на счету которой более 700 краж с витрин, в основном игрушек, задержана», — сообщил телеканал LCI со ссылкой на источник в следствии.

По данным следствия, украденные игрушки пожилая француженка продавала в Интернете. С июня текущего года женщина разместила почти тысячу объявлений о продаже игрушек.

Сотрудники полиции в ходе обысков обнаружили сотни игрушек из шести магазинов Парижа и более 40 тысяч евро наличными. Женщина созналась в содеянном, по ее словам, она совершала кражи «в основном от безделья».