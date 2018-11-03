Демократы в США перешли к самым грязным методам борьбы за голоса избирателей в канун выборов

По мере приближения дня всеобщего голосования на промежуточных выборах в США — до него остались уже считанные часы — кандидаты используют все более грязные способы для борьбы за избирателя. Информационное агентство USA Really внимательно следит за ситуацией по штатам и отмечает массу самых разнообразных нарушений.

Пока среди неформальных лидеров — штаты Флорида, Джорджия и Техас. Это логично — Техас, к примеру, второй по численности штат в США с населением почти 30 млн человек.

Но и в самых маленьких штатах не обходится без предвыборных провокаций. Хорошая иллюстрация — штат Делавэр на восточном побережье США. По численности населения он занимает сорок пятое место из пятидесяти, но и там бушуют совсем недетские страсти перед выборами.

Одна из почти «священных» американских предвыборных традиций — так называемые «газонные знаки» или lawn yard signs. История таблички с фамилией кандидата, которую устанавливают американцы на своем газоне, началась почти 200 лет назад — считается, что в том числе с помощью такого простого и доступного средства агитации Джон Куинси Адамс стал в 1825 году шестым президентом США.

Американцы очень любят устанавливать у себя на лужайках перед домом знак с фамилией своего любимого кандидата, однако очень часто эти объекты служат мишенью для атак вандалов с противоположными политическими взглядами.

Часто эти хулиганы и любители граффити собираются на различных интернет-форумах вроде Reddit, где обсуждают предстоящие акции. Как сообщает USA Really, одно из таких обсуждений произошло в конце октября в форуме штате Делавэр.

Пользователь с именем u/Lyft2016 опубликовал целое «обращение к молодежи штата».

«Дорогая молодежь штата Делавэр, в то время как избирательный сезон подходит к концу, я заметил что-то, что глубоко обеспокоило меня. Я боюсь, что наша молодежь каким-то образом сбилась с пути. Нет — я даже не побоюсь сказать, что вы на совершенно неправильном пути. В Северном Уилмингтоне есть два человека с фамилией Винер (Wienner, Weiner — то есть «венская сосиска», что на сленге значит «пенис». — Прим. ФАН), которые идут на выборы. И один из них счел уместным напечатать на знаке свое лицо. И до сих пор я не увидел ни одного гигантского пениса, нарисованного хотя бы на одном из них. Как это могло произойти? Разве мы потеряли способность рисовать пенис? У нас что, дефицит фломастеров, о котором мне неизвестно? Как настоящий американец, я должен встать и осудить это позорное упущение. С уважением, я».

В Делавэре с этой фамилией на местные выборы идут два кандидата, и оба — от Республиканской партии. Эрин Лютес Виннер из Уилмингтона разместила на своем плакате свою фотографию. Ее и предлагает испохабить демократическая «молодежь штата».

Это «смелое» предложение нашло горячую поддержку у читателей.

«Несколько дней начал я начал сомневаться в reddit... но сегодня я аплодирую ему. Я не могу поверить, что появилась эта тема», — ответил пользователь sessejeibert.

Пользователь isthisnametake_idid принес извинения: «От моего имени мы извиняемся и обещаем исправить ситуацию».

«Я тинэйджер, поэтому я собираюсь это сделать», — пообещал A_Generic_Reditter.

Пользователь bobbysr предупредил его: «Что бы ты ни делал, не оставляй баллончик из-под краски у знака...»

«Мне 14 лет, я из Делавэра, я обязательно возьму маркер, куда бы я ни пошел, если я его увижу», — заявил пользователь с именем pandajuice17.

Газонные знаки и прочая агитационная продукция Эрин Виннер сильно страдает от рук демократов. Этим летом ее плакаты срезали, оставив лишь три столбика, одиноко торчащих посреди лужайки.

«Я чувствую их любовь. Они срезали новый знак. Мы сотрудничаем с полицией», — написала Виннер на своей странице в Facebook.

«Это все, на что способны демократы, — что-то изорвать», — возмутился один из ее сторонников.

В другом месте агитационный знак Виннер просто бесследно исчез.

«Единственный способ, которым могут побеждать демократы — это красть знаки, подделывать результаты голосования в свою пользу, а также голосовать досрочно и по много раз», — отреагировал один из читателей страницы.

11 октября вандалы изуродовали еще один плакат Виннер. На этот раз её фамилию просто перечеркнули крест-накрест черной краской из баллончика.

Словно по иронии судьбы, другой кандидат-республиканец, Роберт Вайнер, переизбирающийся в этом месяце на новый срок в областной совет в Делавэре, в свое время даже организовывал гражданские отряды по борьбе с граффити — настолько это уродливое явление захватило штат.

Теперь маркеры и баллончики с краской прочно вошли в арсенал демократов как надежное оружие в борьбе с предвыборной агитацией республиканцев.

Другой распространенный способ, к которому часто прибегают демократы, — банальное воровство и подмена агитации республиканцев на свою, пишет USA Really.

Кандидат от демократов Моник Джонс 21 октября обходила свой избирательный участок и заменяла листовки своего оппонента — республиканца Кевина Хенсли на свою агитационную продукцию. На ее несчастье, один из домов был оборудован системой видеонаблюдения, которая зафиксировала как и сам момент воровства чужих листовок, так и то, как демократка подсовывает свою агитацию. Владелец дома Рэнди Смит, просмотрев запись камеры видеонаблюдения, был просто потрясен такой наглостью и опубликовал записи камеры на своей странице в Facebook.

Сам Смит говорит, что совершенно не интересуется политикой и ему наплевать как на республиканцев, так и на демократов, — все свое время он тратит на свой успешный бизнес и семью. Но когда он увидел, что происходит на его частной собственности, он был страшно расстроен. Никаких извинений от демократов он до сих пор не дождался.

Видео получило более 100 тысяч просмотров и собрало множество гневных комментариев пользователей.

Наверное, лишним будет говорить о том, что мейнстримовые американские медиа всю эту «кампанию» просто «не замечают». В отличие от простых жителей: на статью USA Really о вандализме предвыборных плакатов обратили внимание пользователи популярного анонимного форума 4chan.org — и высоко оценили принципиальность журналистов.