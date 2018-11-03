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Иммиграционный скандал в Великобритании: в средней школе вычислили 30-летнего иранца

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Иммиграционный скандал в Великобритании: в средней школе вычислили 30-летнего иранца

Лондон, 3 ноября. В Великобритании инициировано расследование в связи с публикацией газеты Ipswich Star, которая сообщила о необычном «подростке», посещающем одну из местных школ.

Ученики Stoke High School рассказали СМИ, что вместе с ними в среднюю школу ходит 30-летний иммигрант из Ирана. По словам школьников, гость Соединенного королевства уменьшил свой возраст в два раза, введя в заблуждение иммиграционные власти. 

Теперь он получает британское образование. Имя иммигранта СМИ не называют, однако известно, что МВД Великобритании проводит проверку.     

Автор: Федор Веснин
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