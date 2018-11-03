Главные новости 3 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 3 ноября.

Киев лишил ВСУ нового вооружения, разорвав отношения с Москвой: системы «Бук» и С-300 поступили в украинскую армию еще в советское время, улучшить комплексы своими силами Украина без помощи России не сможет, заявил военный эксперт Алексей Леонков. «Боекомплекты закончатся»: эксперт рассказал, как Киев лишил ВСУ вооружения.

Арестованный по подозрению в государственной измене военный эксперт Владимир Неелов находится в СИЗО «Лефортово», члены ОНК планируют навестить его в ближайшее время. Подозреваемого в госизмене военного эксперта Неелова доставили в СИЗО «Лефортово».

Мечты о соборной и независимой Украине разбились о жадность и бестолковость киевских чиновников, об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «У разбитого корыта»: эксперт заявил о провале украинской независимости.

Депутат Ярославской городской думы от «Единой России» Дмитрий Петровский предложил ликвидировать Пенсионный фонд РФ и отменить пенсии, россияне ответили на его предложение острой критикой и своими предложениями. «Пусть на завод идет работать»: россияне ответили предложившему отменить пенсии депутату.

Девушка-дознаватель из Уфы, в изнасиловании которой подозревают трех бывших полицейских начальников, ранее состояла в отношениях с одним из них. Встречалась с одним из насильников: выяснились подробности громкого преступления в Уфе.

Из-за сожжения города Батурин войсками Петра Первого в 1708 году на всей территории Украины 2 ноября объявлен траур. На Украине объявили траур из-за «преступления» Петра I в Батурине.

В Таганский суд Москвы с исками обратились несколько десятков автоперевозчиков и автовокзалов, требующих блокировки популярного онлайн-сервиса BlaBlaCar. Иск зарегистрирован 1 ноября. Российские перевозчики требуют через суд заблокировать сервис BlaBlaCar.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о групповом изнасиловании дознавателя высокопоставленными уфимскими полицейскими. Шнур опубликовал стихотворение о групповом изнасиловании в уфимской полиции.

Заместитель руководителя «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев прокомментировал заявление депутата Ярославской городской думы Дмитрия Петровского об отмене пенсий в РФ и создании пенсионной системы по типу ОСАГО. В «Единой России» назвали безответственными слова ярославского депутата об отмене пенсий.

Украинские пользователи Сети высмеяли испытания нового беспилотника украинского предприятия «Спецтехноэкспорт», входящего в структуру государственной корпорации «Укроборонпром». На кадрах запечатлен запуск дрона и нанесение удара по танку условного врага. Поделка на уровне школьников: в Сети высмеяли испытания нового украинского беспилотника.