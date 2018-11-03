Стратегии успешной жизни в старшем возрасте: фестиваль Young Old в Москве. ФАН-ТВ

В столице в первые выходные ноября проходит фестиваль для старшего поколения «Young Old». Основная цель мероприятия – перестать быть заложником своего возраста, избавиться от стереотипов, встретить единомышленников и с пользой провести время.

«Я регулярно посещаю выставки 50+ и все, что для людей нашего возраста», – говорит Раиса Ивлева, участница фестиваля.

«Мы считаем «новыми старшими» тех, кто хочет продолжать активную жизнь, придерживаться стратегии успешной жизни в старшем возрасте. Они для нас новые старшие. Я хотела бы подчеркнуть, что мы не хотим учить жизни, то, что мы хотим сделать – это собрать интересных экспертов, профессионалов в своем деле, с которыми наша аудитория по разным причинам, в первую очередь из-за ограниченности информационного пространства, просто не сталкивалась», – рассказывает Екатерина Курашова, сооснователь фестиваля «Young Old».

Гости мероприятия пробуют себя в роли новых для себя профессий: волонтеров, видеоблогеров, предпринимателей, программистов, дизайнеров и критиков современного искусства, а также посещают мастер-классы и лекции на темы возраста в культуре, технологий, творчества, здоровья и стратегий успеха.

«Из интернета! Я вообще в инстаграме начала вести свой блог, меня сын подтолкнул: «Мам, тебе нечего делать, займись, ты все равно там торчишь». Ну вот, я в инстаграме узнала, лайкала, писала комменты сюда. И ждала, когда это случится, и вот сегодня я здесь! О жизни нас, взрослых. Я рассказываю о себе, как я живу, чем занимаюсь, что мне интересно: здоровье, конечно, я занимаюсь йогой, хожу на палках, катаюсь на лошади, в бассейн хожу. Я поняла, что после 55 у меня совершенно другая жизнь, все возможно, конечно, если есть поддержка детей. У меня она есть», – делится впечатлениями Нина Павлицкая, блогер, участник фестиваля.

В основе фестиваля лежит созданный два года назад одноименный лекторий, посвященный либерализации старения. Организаторы стараются найти баланс между актуальными темами современности, модными форматами и вдумчивым, интеллигентным разговором о сложных проблемах.