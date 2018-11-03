МИД РФ: Россия намерена добиваться отмены блокады Кубы со стороны США

Москва, 3 ноября. Россия продолжит добиваться отмены экономической блокады Республики Куба со стороны США, об этом говорится в заявлении ведомства.

В ведомстве прокомментировали принятие Генассамблеей ООН резолюции о необходимости отмены блокады Кубы. МИД РФ продолжит следовать линии неприятия односторонних ограничительных мер, противоречащих международному праву. Голосование в ООН подтвердило единогласное неприятие таких мер.

В Москве антикубинское эмбарго назвали примером грубого давления Вашингтона, открытого вмешательства во внутренние дела суверенной страны и пренебрежения гуманитарными ценностями.

«Совместно с кубинским народом и подавляющим большинством членов международного сообщества будем и впредь добиваться скорейшей, полной и безусловной отмены блокады Кубы», — добавили в ведомстве.

Экономическая блокада Кубы наносит существенный ущерб благосостоянию страны, сужает возможности для расширения торговли и консолидации частного сектора.

Напомним, ранее состоялась встреча лидеров России и Кубы Владимира Путина и Мигеля Диас-Канеля Бермудеса в Москве. Президент России подтвердил солидарность российского народа с кубинском в борьбе за отмену санкций США.