Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

МИД РФ: Россия намерена добиваться отмены блокады Кубы со стороны США

412
0 Оставить комментарий

МИД РФ: Россия намерена добиваться отмены блокады Кубы со стороны США

Москва, 3 ноября. Россия продолжит добиваться отмены экономической блокады Республики Куба со стороны США, об этом говорится в заявлении ведомства.

В ведомстве прокомментировали принятие Генассамблеей ООН резолюции о необходимости отмены блокады Кубы. МИД РФ продолжит следовать линии неприятия односторонних ограничительных мер, противоречащих международному праву. Голосование в ООН подтвердило единогласное неприятие таких мер.

В Москве антикубинское эмбарго назвали примером грубого давления Вашингтона, открытого вмешательства во внутренние дела суверенной страны и пренебрежения гуманитарными ценностями.

«Совместно с кубинским народом и подавляющим большинством членов международного сообщества будем и впредь добиваться скорейшей, полной и безусловной отмены блокады Кубы», — добавили в ведомстве.

Экономическая блокада Кубы наносит существенный ущерб благосостоянию страны, сужает возможности для расширения торговли и консолидации частного сектора.

Напомним, ранее состоялась встреча лидеров России и Кубы Владимира Путина и Мигеля Диас-Канеля Бермудеса в Москве. Президент России подтвердил солидарность российского народа с кубинском в борьбе за отмену санкций США.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.