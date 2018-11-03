Киев, 3 ноября. Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что в Киеве наконец поняли, что проект «Северный поток — 2» будет реализован. По его словам, обещаниям канцлера ФРГ Ангелы Меркель украинская компания больше не верит.

«Огромные шансы, что этот проект [«Северный поток — 2»] состоится. Если это произойдет, то очень большая вероятность, что транзита через Украину не будет вообще», — сказал Витренко в эфире телеканала ZIK.

По его словам, понимая неизбежность провала плана по остановке строительства газопровода, в Киеве перешли к «плану Б». Он заключается в том, что «Нафтогаз» намерен требовать компенсации убытков от прекращения транзита российского газа в Европу через территорию Украины.

«Даже если бы было обещание (Ангелы Меркель о сохранении транзита. — Прим. ФАН), тут есть очень удачная украинская поговорка – «обiцянки – цяцянки» [обещание — игрушка]», – отметил Витренко.

Напомним, в конце октября власти Германии выдали итоговое разрешение на строительство «Северного потока — 2».