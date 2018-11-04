Сирия новости 4 ноября 07.00: курды стягивают силы в Манбидж; в Идлибе может появиться новый альянс боевиков

Сирия, 4 ноября. Курды стягивают силы в Манбидж; в Идлибе может появиться новый альянс боевиков; ИГИЛ1 убило одного из главарей курдов в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: стягивают подкрепление в Манбидж.

«Исламское государство»1: ликвидировало одного из главарей SDF в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отправила часть отрядов в районы Шеих-Идриса и Телль-Дебеса в провинции Идлиб.

«Народное сопротивление восточных районов»: атаковало блокпост SDF в Ракке.

Провинция Алеппо

Курдский источник в социальной сети Twitter @RojavaCudi сообщает, что подразделения «Отрядов народной самообороны» продолжают стягиваться в район Манбиджа, готовясь к масштабной наступательной операции турецких войск.

Напомним, 1 ноября ВС Турции совместно с американскими силами впервые приступили к совместному патрулированию окрестностей города Манбидж. По информации, озвученной министерством обороны Турции, совместное патрулирование будет проводиться до полного принятия «дорожной карты» по этому региону. Американо-турецкое соглашение предусматривает полный вывод курдских вооруженных формирований из района Манбиджа.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские вооруженные формирования намерены вернуть утраченные после контрнаступления ИГИЛ территории на восточном берегу Евфрата. Об этом сообщает ближневосточное информационное издание Hieropolis. Так, например, с севера Сирии в район нефтяного поля Аль-Омар курдами была переброшена военная техника, а также несколько сотен боевиков SDF. Одновременно с этим иракские войска и шиитское ополчение «Хашд-аш-Шааби» развернули свои силы в районе населенных пунктов Рибат-Альбут-Фарадж и Аль-Каим, чтобы блокировать отряды террористов «Исламского государства», которые из-за отступления курдов восстановили контроль над участком сирийско-иракской границы.

Напомним, в прошлое воскресенье под прикрытием песчаной бури «Исламское государство» выбило курдские вооруженные формирования из деревень Ас-Суса, Музан, Багуз-Фокани и Багуз-Тахтани. Авиация коалиции не оказала «Демократическим силам Сирии» никакой поддержки.

Провинция Идлиб

Telegram-канал @NewsTerkey1 сообщает, что «Хайят Тахрир аш-Шам» отправил часть отрядов из Хан-эс-Себиля и Серакиба в районы Шеих-Идриса и Телль-Дебеса.

По информации Telegram-канала @Syria_freedoom, в Идлибе может появиться еще один альянс, в который войдут отдельные вооруженные группировки. Название нового коалиционного формирования пока неизвестно, однако, по некоторым данным, в него могут войти до 200 боевиков.

Как пишет сирийское издание Zaman al-Wasl, в провинции Идлиб по вине боевиков сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация. Только в населенном пункте Эль-Гадаха в гуманитарной помощи нуждается не менее 1200 семей из числа мирных жителей.

Провинция Ракка

«Народное сопротивление восточных районов» совершило еще одно нападение на блокпост «Демократических сил Сирии» в административном центре провинции Ракка. Ополченцам удалось ликвидировать и ранить нескольких боевиков SDF. Об этом пишет Euphrates Post. Сразу после нападения так называемые курдские силы безопасности «Асайиш» провели серию облав, в ходе которой арестовали 11 мирных жителей арабского происхождения.

Как передает пропагандистский ресурс «Исламского государства» Amaq, боевики террористической группировки ликвидировали в Ракке одного из главарей курдских вооруженных формирований Башира Файсала Хвейди.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)