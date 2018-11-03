Сирия новости 3 ноября 19.30: под ударами ВВС коалиции погибло 17 жителей Дейр-эз-Зора, в Хаме САА отбила атаку радикалов

Сирия, 3 ноября. Под ударами ВВС международной коалиции в Хаджине погибло 17 женщин и детей, в Хаме САА отбила атаку радикалов, российские военнослужащие обеспечили доставку гумпомощи в Рукбан. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины боевиков в Даръа и Дейр-эз-Зоре, отбили атаку радикалов в Хаме.

«Национальный фронт освобождения»: обстрелял позиции САА в Хаме.

«Джейш аль-Изза»: пыталась атаковать САА в Хаме.

Курды: обстреливают жилые кварталы Хаджина.

Международная коалиция: нанесла удары по Хаджину, в результате чего погибло 17 мирных жителей.

Провинция Хомс

Местный источник передает в Telegram (@C_Military1), что российские военнослужащие обеспечили доставку гуманитарной помощи от ООН в лагерь беженцев Рукбан, расположенный недалеко от американской военной базы «Ат-Танф».

Отмечается, что в составе гуманитарной колонны было несколько грузовых автомобилей, бронетехника и автомобили обеспечения медицинской помощи. Гражданские получили продукты питания, предметы первой необходимости, а также лекарственные средства.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции снова нанесли удары по предполагаемым укрытиям террористов «Исламского государства»1 в городе Хаджин, передает местный источник в Telegram (@nors2017). По сведениям автора публикации, в результате авианалета сил возглавляемого США западного альянса погибло 17 мирных жителей, в том числе женщины и дети. Также Telegram-канал (@nors2017) сообщает, что кварталы Хаджина обстреливает артиллерия Демократических сил Сирии (SDF).

Правительственные войска САР зачищают административный центр провинции Дейр-эз-Зор от мин, заложенных ранее боевиками ИГ1. Об этом пишет местный источник в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews).

Провинция Даръа

Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) ведут работы по уничтожению мин и боеприпасов радикальных исламистов в районе административного центра провинции Даръа. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews).

Напомним, незаконные вооруженные формирования покинули регион в начале августа. Боевики были вынуждены сдать свои позиции правительственным войскам, чтобы получить возможность беспрепятственно уехать из Даръа в провинции Идлиб и Алеппо.

Провинция Хама

Информационное агентство SANA пишет, что радикальные исламисты группировки «Джейш аль-Изза» пытались атаковать расположения Сирийской арабской армии (САА) на севере провинции Хама. Правительственные войска САР отбили нападение джихадистов.

Также позиции армии Башара Асада на северо-западе региона подверглись обстрелу со стороны коалиции «Национальный фронт освобождения», пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV). В ответ САА открыла огонь по укрепрайонам джихадистов недалеко от Мурека.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)