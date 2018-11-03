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Не поделили начальника: появились новые подробности по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе

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Не поделили начальника: появились новые подробности по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе

Уфа, 3 ноября. В деле об изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя появились новые подробности. Оказалось, что перед изнасилованием в кабинете произошла потасовка.

Девушка пришла в кабинет к начальнику с подругой, которая также работала дознавателем. Обе девушки испытывали симпатию к 34-летнему начальнику. В кабинете произошла потасовка на почве ревности, в итоге, подруга покинула кабинет, сообщает KP.ru.

Напомним, трое сотрудников республиканского МВД подозреваются в изнасиловании сотрудницы полиции. По данным следствия, мужчины распивали спиртное в кабинете, а после надругались над девушкой. Ранее стало известно, что пострадавшая состояла в отношениях с одним из обвиняемых.

Знакомый с ходом следствия источник Федерального агентства новостей сообщил, что информация о том, что потерпевшая пришла в кабинет с подругой, не подтвердилась. Однако стало известно, что потерпевшая сама распространила информацию об изнасиловании и обратилась в поликлинику.

Автор: Софья Куликова
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