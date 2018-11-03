«Спортинг» Слуцкого: российский тренер может сменить Голландию на Португалию

Москва, 3 ноября. Бывший тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может возглавить португальский «Спортинг». Президент лиссабонского клуба Фредерику Варандаш считает российского специалиста, который в настоящее время работает в голландском «Витессе», самым подходящим кандидатом на должность, сообщает A Bola.

Столичный клуб ранее покинул тренер Жозе Пезейру. По информации СМИ, переезд Слуцкого в Лиссабон обойдется «Спортингу» в 500 тысяч евро. Соглашение с российским специалистом в Португалии хотят заключить на полтора сезона.

Напомним, Слуцкий перед началом текущего сезона возглавил «Витесс», также у 47-летнего тренера есть опыт работы в Англии, где он руководил «Халл Сити».