Киев, 3 ноября. Около половины украинцев продолжают положительно относиться к России, несмотря на антироссийскую риторику Киева. Украинский писатель Андрей Кокотюха считает, что в этом виноваты украинские бабушки, которые продолжают читать внукам сказки великих русских писателей, в том числе А.С. Пушкина.

«Никто не придает разрушительного значения положительным эмоциям, которые внуки получают от ласковых бабушкиных голосов. Альтернативы сказкам Пушкина как обязательному воспитательному чтению в детстве сотни тысяч украинцев упрямо не видят до сих пор», – заявил писатель.

Кокотюха привел статистику, что 38% украинцев положительно относятся к России. Примечательно, что автор сознательно исказил данные, ведь по данным КМИС 38% опрошенных относятся к России «хорошо», а 10% — «очень хорошо».

Украинский писатель уверен, что около 10 млн украинцев, даже самых юных, рожденных в независимой Украине, продолжают любить Пушкина и с уважением относиться с российскому наследию.

«Ведь это им, рожденным уже в независимой Украине, бабушки, выросшие на сказках Пушкина, продолжают их читать: «Там русский дух, там Русью пахнет», – возмущается писатель.

При этом Кокотюха отмечает, что украинцы так не чтят западных классиков – Золя, Мопасанна, По. Зато к Достоевскому и Чехову относятся с трепетом. Советские фильмы до сих пор вызывают у обычного украинца теплые чувства.