Российские специалисты помогут Египту в расследовании аварии МиГ-29М

Москва, 3 ноября. Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) отправятся в Египет, где ранее на учениях потерпел крушение истребитель МиГ-29М. В ОАК подтвердили информацию об аварии, произошедшей во время тренировочного полета.

«Мы располагаем оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия», — приводит РИА Новости комментарий пресс-службы ОАК.

Напомним, по информации египетских СМИ, пилот истребителя успел катапультироваться.