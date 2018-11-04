Сирийские власти восстанавливают стратегически важную дорогу в провинции Даръа

Дамаск, 4 ноября. Ремонтные бригады проводят работы по открытию автомобильных трасс, ведущих в район Даръа Аль-Балад, который долгое время находился под боевиками. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Городской совет Даръа и частный сектор выделил специальные машины для уборки обломков и мусора, раскиданного на дорогах. Это только первый этап ожидаемых работ. Дальше планируется провести необходимые раскопки, завершить бурение и полностью очистить все окрестности сирийской провинции Даръа. Таким образом, рабочие смогут соединить все населенные пункты друг с другом.

Часть работы по освобождению трасс выполняет частный сектор. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы все дороги были расчищены к началу зимы.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Напомним, что провинция Даръа была освобождена от незаконных вооруженных группировок в конце июля 2018 года при совместных усилиях сирийской правительственной армии и российской авиации. Масштабная военная операция получила название «Базальт». Вместе с провинцией Даръа были освобождены еще две провинции — Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда.

В данный момент в освобожденных городах и населенных пунктах активно проводится восстановление разрушенной боевиками инфраструктуры. Сирийские власти ремонтируют электрические сети, водопровод, канализацию, автомобильные трассы. Они также заново выстраивают муниципальные объекты, школы и больницы. Некоторые местные жители объединяются в одну волонтерскую команду и самостоятельно занимаются очисткой кварталов от мусора. Они также облагораживают местность зеленью — садят новые кусты и деревья.