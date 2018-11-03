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Эксперт оценил возможности первого иранского истребителя Kowsar на мировом рынке

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Эксперт оценил возможности первого иранского истребителя Kowsar на мировом рынке

Москва, 3 ноября. Первый иранский истребитель Kowsar, производство которого запустили сегодня в городе Исфахан, позволит Тегерану добиться независимости, которая особенно важна для ИРИ в условиях оружейного эмбарго, считает доктор военных наук Константин Сивков.

«Я сомневаюсь, что Иран на сегодняшнем уровне развития своей оборонной промышленности сможет создать истребитель четвертого поколения — скорее всего, речь идет о хорошей машине поколения 3+ наподобие американского F-14 Tomcat или наших МиГ-23», — заявил эксперт в комментарии РИА Новости.

Сивков добавил, что на международном рынке истребитель вряд ли завоюет мировое признание, однако он обеспечит независимость иранской армии. За счет Kowsar Тегеран сможет обеспечить свои ВВС современными самолетами собственного производства.

Напомним, Иран запустил производственную линию истребителей Kowsar на базе Иранской самолетостроительной промышленной компании. Истребитель оснащен новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием и способен нести различное вооружение.

Автор: Софья Куликова
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