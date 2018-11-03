Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Порошенко встретился с Эрдоганом в Стамбуле

226
0 Оставить комментарий

Порошенко встретился с Эрдоганом в Стамбуле

Киев, 3 ноября. Президент Украины Петр Порошенко в субботу прибыл в Турцию, посещение Стамбула он начал с открытия мемориальной таблички на здании, где с 1919 года работали дипломаты, представлявшие Украинскую народную республику в Османской империи.

Президент Украины также встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. О коротких переговорах с Эрдоганом Порошенко рассказал в Twitter.

«Рад встрече с Эрдоганом. Важно, что мы поддерживаем регулярные и плодотворные контакты», — написал Порошенко.

По итогам заседания Украинско-турецкого стратегического совета, в котором примут участия Эрдоган и Порошенко, будут подписаны двусторонние документы, отмечает пресс-служба президента Украины.

Напомним, в конце октября сообщалось, что Порошенко и Эрдоган договорились активизировать переговоры о создании зоны свободной торговли.

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.