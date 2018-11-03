Порошенко встретился с Эрдоганом в Стамбуле

Киев, 3 ноября. Президент Украины Петр Порошенко в субботу прибыл в Турцию, посещение Стамбула он начал с открытия мемориальной таблички на здании, где с 1919 года работали дипломаты, представлявшие Украинскую народную республику в Османской империи.

Президент Украины также встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. О коротких переговорах с Эрдоганом Порошенко рассказал в Twitter.

«Рад встрече с Эрдоганом. Важно, что мы поддерживаем регулярные и плодотворные контакты», — написал Порошенко.

Радий зустрічі із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Надзвичайно важливо, що ми підтримуємо регулярні та плідні контакти з керівництвом Турецької Республіки. pic.twitter.com/ji4YZ8NSN1 — Петро Порошенко (@poroshenko) November 3, 2018

По итогам заседания Украинско-турецкого стратегического совета, в котором примут участия Эрдоган и Порошенко, будут подписаны двусторонние документы, отмечает пресс-служба президента Украины.

Напомним, в конце октября сообщалось, что Порошенко и Эрдоган договорились активизировать переговоры о создании зоны свободной торговли.